Wiederholt sich in den USA gerade die Geschichte? Nachdem US-Präsident Donald Trump FBI-Chef James Comey gefeuert hat, hagelt es in Kommentaren Vergleiche zur Watergate-Affäre in den 1970er Jahren laut.

Der Gebäudekomplex Watergate in Washington steht für einen der grössten Polit-Skandale in den USA. Im Wahlkampf 1972 installierten Einbrecher in dem darin ansässigen Hauptquartier der Demokraten Abhöranlagen und fotografierten Dokumente. Die Spur führte zum Wahlkampfteam der Republikaner und ins Weisse Haus.

Präsident Richard Nixon versuchte, die Affäre zu vertuschen, musste aber 1974 - als bis heute einziger - US-Präsident zurücktreten. Eine besondere Rolle spielten die Enthüllungen des "Washington Post"-Informanten "Deep Throat", bei dem es sich - wie sich im Mai 2005 herausstellte - um den damaligen FBI-Vize Mark Felt handelte.