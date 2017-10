Am Montagmorgen werde ich von der Lebenspartnerin meines Onkels unsanft aus den Träumen gerissen. Ich müsse sofort Nina und Samira aus dem nahe gelegenen Motel holen und sofort verschwinden, sagt sie mir aufgeregt. Am besten auf der Nebenstrasse in Richtung Küste. Sie selber werde von ihrem Enkel abgeholt. Urs sei auf dem Weg zur Arbeit am südlichen Ende der Stadt stecken geblieben und habe angerufen: "Überall Feuer und Rauch, alles brennt!" Je nach Wind könne sich das gigantische Feuer in Richtung ihres Hauses bewegen.

Tatsächlich, der Blick in den Himmel verrät Ungemütliches. Da, wo seit zwei Wochen uneingeschränktes Blau herrscht, dominiert auf einmal die Farbe Dunkelgrau. Hinter einer besorgniserregenden Rauchschicht leuchtet die Sonne blutrot. Man erhält den Eindruck, das Feuer lauere gleich hinter dem nächsten Hügelzug.

"Sofort aufstehen, Koffer packen und weg!"

Auch die Fahrt ins Motel befeuert meine Nervosität. Dutzende von Autos kommen mir auf der ansonsten wenig befahrenen Strasse entgegen. Aber kaum eines bewegt sich in meine Richtung. Alle flüchten vor dem Feuer. Ich haste aus dem Auto, klopfe an die Zimmertür und schreie das schlafgetrunkene Gesicht, das mir öffnet, förmlich an: "Sofort aufstehen, Koffer packen und weg!"

Auf verwunschenen Nebenstrassen inmitten der mächtigen Bäume flüchten wir in Richtung San Francisco vor dem beissenden Rauch, der einem die Luft zum Atmen nimmt. Doch selbst 150 Kilometer südlich können wir dem grauen Himmel noch nicht entkommen. An den entfernten Berghängen zwischen den Weinanbaugebieten von Sonoma und Nappa lodern gigantische Feuer. Später sehen wir am Fernseher Bilder vom abgebrannten Restaurant, in welchem wir eigentlich an diesem Montag Essen gehen wollten.

Auch noch ein Erdbeben

Beim Mittagessen in San Francisco sagt Cooper, der Freund meiner Tochter: "Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Erdbeben!" Kein Witz: Am Montagabend um 17.31 Uhr liege auf dem Bett in unserem Hotelzimmer, schaue mir die Berichterstattung über das Jahrhundertfeuer in Santa Rosa an. Kurz geht das Licht aus und der Fernseher auf der Kommode vibriert.

Minuten später berichtet der TV-Sender als "Breaking News" tatsächlich von einem Erdbeben 100 Kilometer südlich von San Francisco. Ein Beben mit der Stärke 4,4 auf der Richterskala. Zum Glück nur 4.4! Es gibt Schlimmeres! Ich spreche aus Erfahrung.