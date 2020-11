Video-Kommentar: «Ausgerechnet die Latinos haben Trump geholfen: Aber noch ist nichts sicher»

Drei Erkenntnisse lassen sich nach einer langen Wahlnacht bereits jetzt festhalten. Erstens: Wir werden wohl erst in ein paar Tagen definitiv wissen, wer das Rennen gewonnen hat. Millionen Wahlzettel, die per Brief abgegeben wurden, sind noch nicht ausgezählt.

Zweitens: Die «blaue Welle», auf die Joe Bidens Anhänger gehofft haben, wirds nicht geben. Donald Trump schneidet Stand jetzt deutlich besser ab, als von vielen angenommen.

Drittens: Ausgerechnet die Minderheiten haben Trump in Florida aller Voraussicht nach zum Sieg verholfen. 40 Prozent der Latinos haben dem Republikaner ihre Stimme gegeben - deutlich mehr als noch vor vier Jahren.