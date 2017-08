«Ich bin schockiert, mein Tenue ist schliesslich auch ein Badeanzug», sagte die Frau laut CCIF.

Es ist nicht der erste Burkini-Fall, der in Südfrankreich hohe Wellen schlägt. Einige Gemeinden an der Côte d’Azur hatten im vergangenen Sommer das Tragen der Ganzkörperanzüge an öffentlichen Stränden untersagt. Das höchste französische Verwaltungsgericht hatte das Verbot jedoch Ende August 2016 in einer Gemeinde gestoppt. (amü)