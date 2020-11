US-Wahlen: Friedlicher Machtwechsel oder Gewalt – nach dem 3. November ist alles möglich

Amerikanische Wahlen sind stets ein Spektakel. Dieses Jahr sind sie mehr, sie sind historisch. Ob Donald Trump oder Joe Biden am 20. Januar 2021 als Präsident vereidigt wird, wird den Lauf der Welt verändern. Rund um Globus verfolgen die Menschen daher angespannt, was sich am 3. November in einer langen Nacht in den USA abspielen wird. Hier sind fünf mögliche Ausgänge:

1. Happy End für Joe Biden dank Florida

Der Bundesstaat Florida kann 29 von insgesamt 538 Wahlmänner nach Washington schicken. Nur Texas und Kalifornien haben ein grösseres Kontingent. Die Bevölkerung von Florida ist auch Abbild des Schmelztiegels USA. Sie ist in jeder Hinsicht bunt gemischt. Florida hat daher eine spezielle Bedeutung in den US-Wahlen: Wer den Sunshine State gewinnt, gewinnt in der Regel auch das Weisse Haus.

Weil Florida an der Ostküste liegt und weil die Briefstimmen am Wahltag bereits ausgezählt sind, ist das Resultat schon sehr früh bekannt. Das hat Folgen: Wählerinnen und Wähler in Staaten, in denen die Urnen noch offen sind, gehen erst gar nicht zur Wahl, wenn ihr Kandidat in Florida unterlegen ist. Sollte Joe Biden also Florida holen, würde er in der Folge die 279 nötigen Elektorenstimmen wohl locker einsammeln.

Gewinnen die Demokraten in Florida, dann ist das die halbe Miete. Es wäre ein Signal für einen «blauen» Erdrutsch-Sieg. Andere traditionell «rote Staaten» könnten ebenfalls kippen. North Carolina, Arizona, Georgia, Iowa, ja selbst Texas sind mögliche Kandidaten. Kein Wunder also, dass Joe Biden kürzlich an seiner Wahlkampfveranstaltung in Tampa ausrief: «Gewinnen wir Florida, bedeutet das game over.»

Nicht ganz. Ein Sieg Bidens im Sunshine State wäre zwar ein schwerer Schlag für Trump, aber noch nicht der KO-Schlag. Umgekehrt würde ein Sieg dem Amtsinhaber gewaltig Auftrieb verleiten. In den nationalen Umfragen liegt er nach wie vor rund acht Prozentpunkte im Hintertreffen. Aber dank dem Elektorensystem hat er immer noch gute Chancen, seinen überraschenden Sieg vor vier Jahren zu wiederholen. Ein Sieg in Florida wäre die beste Voraussetzung dafür.

2. Der Rostgürtel sorgt für klare Verhältnisse

Hillary Clinton hat 2016 die Wahlen in den alten Industrieregionen der USA verloren, dem sogenannten «rust belt». Zu diesem Rostgürtel gehören insbesondere auch Michigan, Wisconsin und Pennsylvania. In diesen traditionell von den Demokraten beherrschten Staaten gelang es Trump vor vier Jahren, mit einer hauchdünnen Mehrheit die zum Sieg nötigen Elektorenstimmen zu ergattern.