Das hiess es am Dienstag aus irakischen Regierungskreisen. Dabei sollte es um den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gehen. Shanahan hatte am Montag bereits überraschend die afghanische Hauptstadt Kabul besucht.

US-Präsident Donald Trump hatte Anfang des Monats in einem Fernsehinterview erklärt, die im Irak stationieren US-Truppen sollten weiterhin dort bleiben, um den Iran zu beobachten. Salih und andere Politiker des Landes kritisierten danach, die US-Truppen hätten für eine solche Aufgabe keine Erlaubnis der irakischen Regierung.

Der schiitische Iran hat starken Einfluss auf die Politik im Nachbarland Irak, wo die Schiiten die Mehrheit der Bevölkerung stellen. Teheran unterstützt unter anderem die im Irak mächtigen schiitischen Milizen. Auch zahlreiche hohe irakische Politiker pflegen enge Kontakt zum Iran.