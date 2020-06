US-Polizisten gehen oft brutal vor – das hat auch mit ihrer Ausbildung zu tun

Amerikanische Polizisten greifen nötigenfalls hart zu. Dies hat zum einen damit zu tun, dass sie immer mit dem Schlimmsten rechnen – weil ihr Gegenüber bewaffnet sein und diese Waffen vielleicht einsetzen könnte. Der andere Grund ist, dass es amerikanische Gerichte den Polizisten erlauben, bei der Ausübung ihrer Arbeit Gewalt anzuwenden, ohne dass sie mit rechtlichen Konsequenzen rechnen müssen – selbst wenn sie dabei töten. Viele Afroamerikaner haben den Eindruck, die Polizei sei nicht in erster Linie da, um ihnen zu helfen. Dieser Eindruck ist so falsch nicht, wurden die Ordnungskräfte doch lange dabei eingesetzt, die Rassentrennung durchzusetzen, die bis in die Sechzigerjahre in weiten Teilen Amerikas legal war. Noch heute fehlt deshalb das Grundvertrauen in die Arbeit der Polizei. Vorfälle wie die Festnahme von George Floyd in Minneapolis, die mit dem Tod des Afroamerikaners endete, bestätigten diese Vorbehalte.

Keine einheitlichen Standards in Amerika Zuletzt ist aber auch die Polizisten-Ausbildung in den USA vermehrt in den Fokus geraten. Dass Amerikas Ordnungshüter generell schlecht ausgebildet wären, lässt sich zwar nicht sagen. Einheitliche Standards gibt es allerdings auch nicht. Die Ausbildung ist Sache der Gliedstaaten; die Unterschiede sind entsprechend gross. Doch selbst in Staaten mit höheren Anforderungen verbringen Anwärter in den USA wesentlich weniger Zeit in Ausbildung als etwa in der Schweiz, wie Stefan Aegerter bestätigt. Aegerter ist Vizedirektor des Schweizerischen Polizei-Instituts. Die Grundausbildung zum Polizisten in Amerika dauert je nach Behörde und Staat zwischen 18 und 33 Wochen - in der Schweiz sind es 104 Wochen, rechnet Aegerter vor. Zwei Jahre geht die Grundausbildung seit Anfang dieses Jahres hierzulande. Zuvor war es nur ein Jahr. Das reiche aber nicht aus, um die «notwendigen Handlungskompetenzen für den anspruchsvollen Job» zu erlernen.

Was in den USA passiert, zeigt uns, dass unser Ansatz der richtige ist