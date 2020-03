US-Medien: Buttigieg zieht Präsidentschaftskandidatur zurück

Das meldeten US-Medien am Sonntagabend übereinstimmend unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld des früheren Bürgermeisters von South Bend (Indiana). Seine Entscheidung wolle Buttigieg später am Sonntag (Ortszeit) offiziell bekanntgeben, hiess es in diesen Berichten.

Bei der Vorwahl im US-Bundesstaat South Carolina am Samstag hatte der 38-Jährige mit enttäuschenden 8,3 Prozent abgeschnitten und war damit auf dem vierten Platz gelandet. Die dortige Wahl gewann der frühere Vizepräsident Joe Biden.

Das Wahlkampfteam von Buttigieg kündigte an, der Kandidat werde sich um 20.30 Uhr (Ortszeit) in South Bend äussern.