Der Flyer, der wohl tausende Einwohner der Kleinstadt erreicht hat, zeigt auch eine Karte, auf der die vermeintlichen Wohnorte von illegalen Immigranten in Burien eingetragen sind.

"Respect Washington", eine Gruppierung, die im ganzen Staat für ihre immigrantenfeindliche Haltung bekannt ist, hat sich zum Flugblatt bekannt.

In einem Facebook-Post hielt "Respect Washington" fest, gegen "illegale Immigration" und nicht gegen "Immigration" an sich zu sein. Sie versicherten zudem, dass jeder Name und jede Adresse auf der veröffentlichen Liste einen zugehörigen Nachrichteneintrag zum angeblich begangenen Verbrechen in der Zeitung "The Seattle Times" oder in Gerichtsunterlagen habe. Demnach seien die Angaben schon vor der Veröffentlichung des Flyers öffentlich zugänglich gewesen.

Der Scheriff des Bezirks King (Washington, USA), John Urquhart, hielt in einem Schreiben fest, dass die Verbreitung Leute in auch Gefahr bringen könne, die s keine Verbindung zu den Verbrechen haben. Das betreffe beispielsweise Familienmitglieder der aufgelisteten Leute oder mögliche Nachmieter der erwähnten Wohnorte. Er schrieb ausserdem: "Ich finde es unverantwortlich und gefährlich, solch dubiose Informationen zu veröffentlichen. Unschuldige Menschen laufen Gefahr Selbstjustiz zum Opfer zu fallen. Die Angst in der Gesellschaft wird unnötigerweise geschürt."

Eine Reporterin von Crosscut. hat die Auswirkungen des Flyers in Burien verfolgt: