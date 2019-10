In Grossbritannien ist es zu einem tragischen Autounfall gekommen, der nun transatlantische Spannungen zwischen London und Washington verursacht. Die Gründe:

Vor den Toren des Royal Air Force Luftwaffenstützpunkt RAF Croughton in der englischen Grafschaft Northamptonshire ereignete sich ein Autounfall. Eine US-Diplomaten-Gattin kam dabei mit ihrem Geländewagen auf die falsche Fahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Motorrad, das über die Fahrbahn geschleudert wurde. Der 19-jährige Motorradfahrer Harry Dunn verunfallte dabei schwer und verstarb kurz darauf in einem Spital.

Die 42-jährige Frau, wurde von der Polizei befragt und als Verdächtige in einem tödlichen Unfall behandelt. Als ausländische Staatsbürgerin musste sie der Polizei versprechen, das Land nicht zu verlassen, bis die Untersuchungen abgeschlossen sind – eine eigentlich gängige Praxis. In einem vorliegenden Bericht lobte die Polizei die «zuvorkommende und allumfassende Kooperationsbereitschaft» der Frau. Das war am 27. August, als der Unfall passierte.

USA sollen Immunität aufheben

Nun, mehrere Wochen später kam die Frau der Polizei zuvor und machte Immunität geltend. Diese verunmöglicht es den britischen Behörden, die Frau für ihr Vergehen vor Gericht zu stellen. Für die leitende Ermittlerin, Police Superintendent Sarah Johnson, ein herber Rückschlag. «Es ist bedenklich, dass die verdächtige Frau, die wir anklagen wollten, das Land mittlerweile verlassen hat und zurück in die USA geflüchtet ist.»

In Grossbritannien sorgte der Fall für immense Aufmerksamkeit in der Bevölkerung un den Medien. Auch das britische Parlament schaltete sich mittlerweile ein und forderte die USA dazu auf, die Immunität der Frau aufzuheben. Der britische Aussenminister Dominic Raab habe die amerikanische Botschaft in London dazu aufgerufen, die Immunität der Beschuldigten aufzuheben.