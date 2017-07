Die insgesamt 46 Angeklagten waren bei zwei Grossrazzien im November 2014 und im Juni 2015 festgenommen worden. Die Liste der Verhafteten las sich wie ein "Who is who" der Römer Lokalpolitik der letzten Jahre: Ins Gefängnis wanderten ehemalige Fraktionschefs, Chefbeamte, und Geschäftsleute.

Die "Mafia Capitale", wie das Syndikat in den Medien genannt wurde, hatte während Jahren die halbe Stadtverwaltung unterwandert und sich vorab bei der Betreuung von Flüchtlingen bereichert: Die Bande hatte dafür gesorgt, dass die öffentlichen Vergaben für die Betreibung von Flüchtlingsunterkünfte an die richtigen Personen und Kooperativen gegangen sind. Aber die Flüchtlinge waren nicht das einzige Business: Der frühere Chef der Müllabfuhr, Franco Panzironi, stand mit einem Monatslohn von 5000 Euro ebenfalls auf der Gehaltsliste der Hauptstadt-Gangster.

Mit 20 Jahren Gefängnis die höchste Strafe erhielt der Kopf der "Mafia Capitale", der ehemalige Rechtsterrorist Massimo Carminati, genannt "der Einäugige". Den Übernamen verdankt er seiner Augenbinde: In den Achtzigerjahren war Carminati beim einem Fluchtversuch von einer Polizeikugel am linken Auge getroffen worden. Der heute 58-jährige Ex-Terrorist war damals führendes Mitglied der neofaschistischen "Nuclei Armati Rivoluzionari" ("Bewaffnete revolutionäre Zellen", NAR) gewesen, die für 30 politische Morde verantwortlich gemacht wurden. Später wechselte der Terrorist und Gangster zur "Magliana-Bande", einem berüchtigten Römer Verbrecherkartell. Er sitzt in einem Hochsicherheitsgefängnis.

Die Nummer 2 der "Mafia Capitale", Salvatore Buzzi, wandert für 19 Jahre ins Gefängnis. Er stammt aus dem entgegengesetzten politischen Milieu, jenem der linken Genossenschaften. Diese sind immer dann gefragt, wenn mit staatlichen Millionenbeträgen Sozialwohnungen gebaut, Flüchtlingsheime betrieben oder andere öffentliche Aufgaben wahrgenommen werden. Buzzis Genossenschaften waren in Rom in den letzten Jahren auffallend oft zum Zug gekommen. Laut der Staatsanwaltschaft hatten Buzzi und Carminati reihenweise Stadtpolitiker und Chefbeamte geschmiert - und dafür im Gegenzug die gewünschten Millionenaufträge erhalten. "Wenn du eine Kuh melken willst, musst du ihr vorher zu fressen geben", beschrieb Buzzi einmal in einem von der Polizei abgehörten Telefongespräch sein Geschäftsmodell.

Besonders leicht konnten Carminati und Buzzi die Stadtbehörden zwischen 2008 bis 2013 infiltrieren, als Gianni Alemanno auf dem Kapitol regierte. Auch Ex-Bürgermeister Alemanno von der Berlusconi-Partei hatte eine Vergangenheit als neofaschistischer Schläger vorzuweisen und während seiner Amtszeit Hunderte von Freunden und Verwandten bei den Stadtbetrieben untergebracht, darunter auch Dutzende ehemaliger "Kameraden" aus der rechtsextremen Szene. Alemanno ist ebenfalls angeklagt worden; sein Verfahren wurde jedoch abgetrennt.

Die zentrale Frage vor dem Römer Strafgericht lautete, ob es sich bei den in Rom aufgedeckten Zuständen "nur" um eine systematische und allgegenwärtige Korruption handelt, also ganz einfach um einen unglaublichen Sumpf – oder ob sich auch in Rom eine richtige Mafia - die "Mafia Capitale" eben - eingenistet hatte. Der Staatsanwalt bejahte diese Frage, obwohl den Angeklagten keine Gewalttaten oder Einschüchterungen nachgewiesen werden können. Das Römer Strafgericht bezeichnete die Gruppe gestern als "kriminelle Vereinigung", aber ohne den strafverschärfenden Zusatz "mafiösen Typs".

Fest steht, dass die "Mafia Capitale" nicht die alleinige Schuld am erbärmlichen Zustand des öffentlichen Dienstes in der Ewigen Stadt trägt. Das belegt der Umstand, dass seit den beiden Verhaftungswellen auch unter der neuen Bürgermeisterin Virginia Raggi von Beppe Grillos Protestbewegung keine Verbesserung eingetreten ist. Wie sollte es auch: In dieser Woche hat die Römer Staatsanwaltschaft bekanntgegeben, dass derzeit gegen weitere 70 der insgesamt 190 kommunalen Chefbeamten der Ewigen Stadt Ermittlungen laufen. Angesichts dieser Abgründe vermag es kaum zu verwundern, dass die meisten Parks verwahrlost, die Strassen von Schlaglöchern übersät und der Verkehr chaotisch sind. Vom allgegenwärtigen Müll und den Graffitis ganz zu schweigen.