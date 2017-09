Alle packen an

Rund zwei Stunden vor dem heftigen Erdbeben hatten sich viele Behörden, Unternehmen und Schulen noch an der alljährigen Erdbebenübung beteiligt. Kurz darauf, um 13.14 Uhr, bebt die Erde.

Die Wolkenkratzer in Mexiko-Stadt schwankten hin und her, einige Gebäude stürzten ein, Fassadenteile fielen auf die Strassen. Wer konnte, rannte so schnell es ging nach draussen, weg von den Häusern. Über der Skyline hingen Rauchschwaden, Staub lag in der Luft.

Ausgerüstet mit improvisierten Atemmasken, Velohelmen, Spitzhacken und Schaufeln bildeten Hunderte Menschen in Mexiko-Stadt eine Menschenkette. Auch noch in der Nacht zu Mittwoch trugen sie zusammen den Bauschutt der Ruinen ab, um Opfer zu retten.

"Wir brauchen Wasser und Medikamente!", schrien einige Jugendliche. Im Licht von Taschenlampen und Scheinwerfern suchen sie zwischen den Steinen und Ziegeln der zusammengestürzten Gebäude nach möglichen Überlebenden. Viele der Freiwilligen waren Nachbarn oder Menschen, die an den betroffenen Orten vorbeikamen und sich entschlossen, den Rettungskräften und Sanitätern zu helfen.

Touristenviertel betroffen

In Mexiko-Stadt ist vor allem das Zentrum mit den touristischen Vierteln betroffen. Viele der beschädigten oder eingestürzten Gebäude wurden vor dem Erdbeben 1985 gebaut und entsprachen nicht den später eingeführten strengeren Baunormen.

Der Flughafen wurde geschlossen und auf Schäden untersucht. Beschädigte Spitäler wurden evakuiert. Nach Angaben des Elektrizitätsunternehmens CFE waren mindestens 3,8 Millionen Menschen ohne Strom.

Mehrere Nachbeben versetzen die Menschen zusätzlich in Angst. Betroffen war mehrmals die Küstenregion vor der Stadt Salina Cruz. Das schwerste Nachbeben hatte demnach die Stärke 4,9.

Erst am 7. September waren bei einem Beben der Stärke 8,2 rund 100 Menschen im Land umgekommen, dabei lag das Zentrum aber im Pazifik und war in Mexiko-Stadt längst nicht so stark zu spüren. Mexiko befindet sich in einer der weltweit aktivsten Erdbebenzonen.