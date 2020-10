Trump will nach Hause – und wird wegen seiner Corona-Spritztour heftig kritisiert

Der amerikanische Präsident langweilt sich. Deshalb hielt sich am Montag das hartnäckige Gerücht, Donald Trump wolle möglichst schnell aus dem Walter Reed National Military Medical Center in Bethesda (Maryland) entlassen werden und ins Weisse Haus in Washington zurückkehren.

Es bleibt abzuwarten, was sein Ärzteteam bei dessen täglichen Pressekonferenz kommunizieren wird. Am Sonntagabend unternahm Trump eine kurze Spritztour, um sich spontan bei seinen Anhängern zu bedanken, die an der Strasse vor dem Walter Reed-Spital eine Art Mahnwache für den Präsidenten hielten.