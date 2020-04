Trump weist Spekulationen über Verschiebung von US-Wahl zurück

Dies sagte Trump am Montagabend (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz im Rosengarten des Weissen Hauses. Das sei "erfundene Propaganda", die ein Mitarbeiter des Ex-Vizepräsidenten Biden in dessen Namen in die Welt gesetzt habe. Der 3. November - der geplante Wahltermin - sei ein gutes Datum. "Ich freue mich auf diese Wahl", betonte der amtierende US-Präsident. Trump verspottete Biden bei der Coronavirus-Pressekonferenz zudem erneut als "schläfrigen Joe".

Biden hatte nach Angaben von Journalisten bei einer virtuellen Versammlung zum Spendensammeln am vergangenen Donnerstag gesagt, er glaube, Trump wolle den Wahltermin nach hinten verschieben, weil er denke, dass er nur so gewinnen könne. Biden ist nach dem Rückzug des linken Senators Bernie Sanders der einzige verbliebene Präsidentschaftsbewerber der US-Demokraten.

Schweigen zu Nordkorea

US-Präsident Trump hofft ausserdem, dass es dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un gut gehe. Er habe eine "sehr gute Idee" darüber, wie es Kim gehe, "aber ich kann jetzt nicht darüber reden", sagte Trump bei der Pressekonferenz im Rosengarten des Weissen Hauses weiter. "Ich wünsche ihm einfach alles Gute. Ich hoffe, es geht ihm gut", betonte Trump. Später sagte er mit Blick auf Kim weiter: "Niemand weiss, wo er ist."

Kim ist seit Tagen nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten. Seitdem gibt es Gerüchte, dass er schwerkrank ist. Trump hatte vergangene Woche Berichte über den angeblich kritischen Zustand des jungen Machthabers als wahrscheinlich falsch bezeichnet. Nordkorea ist weitgehend von der Aussenwelt isoliert, weshalb es an gesicherten Informationen zur dortigen Lage mangelt.