Am Montag hat Sally Yates bestätigt, was halb Washington bereits zu wissen glaubte: Am 26. Januar, eine knappe Woche nach der Amtseinführung von Präsident Donald Trump, informierte die damalige geschäftsführende Justizministerin das Weisse Haus darüber, dass der Nationale Sicherheitsberater Mike Flynn ein Sicherheitsrisiko darstelle.

Der General im Ruhestand hatte seinen Vorgesetzten nicht die Wahrheit über seine Kontakte mit dem russischen Botschafter in den USA gesagt – so behauptete Vizepräsident Mike Pence, nach Rücksprache mit Flynn, dass der Sicherheitsberater im Dezember 2016 mit dem Botschafter explizit nicht über die Sanktionen gesprochen habe, die Präsident Barack Obama im Nachgang zu den russischen Einmischungsversuchen im Wahlkampf 2016 verhängt hatte.

Yates wusste, wohl dank Abhörprotokollen, dass dies nicht stimmte. Also eilte Yates ins Weisse Haus, um den Rechtsberater von Präsident Trump in einem abhörsicheren Raum aufzuklären. Sie habe verhindern wollen, sagte die Juristin am Montag an einer Senatsanhörung, dass der Nationale Sicherheitsberater durch die Russen erpresst werden könnte.

Rechtsberater Donald McGahn schien ein wenig überrumpelt zu sein und bat deshalb am 27. Januar um ein zweites Treffen. Während dieser Zusammenkunft stellte er Yates zahlreiche Fragen. Eine dieser Fragen: Was kümmert es das Justizministerium, dass ein Mitarbeiter des Weissen Hauses einen anderen Mitarbeiter des Weissen Hauses anlügt? Das Risiko bestehe, antwortete Yates, dass Flynn sich um Kopf und Kragen reden werde und den Russen damit Gelegenheit gebe, ihn zu kompromittieren.

Vertrauen verspielt

Offen bleibt, warum es anschliessend mehr als zwei Wochen dauerte, bis Flynn entlassen wurde. Yates konnte den neugierigen Senatoren in diesem Punkt nicht weiterhelfen, weil sie selbst am 30. Januar auf die Strasse gestellt wurde – nachdem sie sich geweigert hatte, die Einreisesperre für Bürger aus sieben Staaten, die mehrheitlich von Muslimen bewohnt werden, vor Gericht zu verteidigen.

Als Flynn am 13. Februar entlassen wurde, lautete die offizielle Begründung: der Sicherheitsberater habe das Vertrauen des Präsidenten verloren, weil er Vizepräsident Pence angelogen habe. Allerdings beklagte sich Trump in der Folge, dass Flynn, ein «wunderbarer» Mensch, von den Medien «sehr, sehr unfair» behandelt worden sei.

Diese Woche stellte sich nun allerdings heraus, dass Obama seinen Nachfolger bereits im November 2016 explizit vor Flynn gewarnt hatte – diese Warnung drehte sich aber primär um den chaotischen Management-Stil von Flynn. Der pensionierte General ist nach seinem abrupten Rücktritt abgetaucht.