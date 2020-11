Trump mit starkem Auftakt, von Bidens blauer Welle keine Spur: 3 erste Erkenntnisse zur Wahlnacht

Amerikanische Wahlnächte verwirren einem schnell mal die Sinne. Zahlen, Statistiken und interaktive Karten, auf denen die 3007 Bezirke des riesigen Landes mal rot, mal blau aufleuchten. Die Wahlnacht neigt sich dem Ende, die letzten Wahllokale schliessen in diesen Stunden. Drei Erkenntnisse stehen jetzt schon fest:

1) Mit Bidens «blauer Welle» wird es nichts.

In ihren kühnsten Träumen dachten die Demokraten über eine «blaue Welle» nach, die über das Land schwappen und neben den üblichen «Swingstates» auch eigentlich solid-republikanische Staaten wie Texas erfassen könnte. Das scheint – Stand jetzt – nicht einzutreffen. Trump liegt in Texas vorne. Und in den wichtigen Südstaaten Florida, Georgia und North Carolina hat er laut den Analysten der New York Times fast sicher gewonnen.

2) Latinos lieben Trump – mindestens in Florida