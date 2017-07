Donald Trump Junior schrieb auf Twitter, er veröffentliche den Schriftverkehr, um Transparenz zu schaffen. In dem am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst veröffentlichte Mail-Wechsel kündigt ein britischer Vermittler an, dass dem Trump-Sohn Material präsentiert werden solle, das angeblich von der russischen Generalstaatsanwaltschaft stammte und kompromittierende Informationen über Clintons Beziehungen nach Russland enthalten sollte.

Dieses Material "wäre für ihren Vater sehr nützlich", schrieb der britische Publizist Rob Goldstone laut diesen Dokumenten. Es handle sich offensichtlich "um sehr hoch anzusiedelnde und heikle Information", stellte Goldstone demnach in Aussicht.

Sie entstamme den Bemühungen "Russlands und seiner Regierung zur Unterstützung" der Präsidentschaftskampagne des US-Immobilienmoguls. Der Trump-Sohn reagierte begeistert auf die Offerte: "Wenn es das ist, was Sie sagen, liebe ich das."

Donald Trump Junior hatte in den vergangenen Tagen bestätigt, dass er sich mit der Anwältin Natalia Veselnitskaja in der Erwartung getroffen hatte, belastendes Material über die Wahlkampfrivalin seines Vaters zu erhalten. Die Juristin habe solches Material jedoch nicht gehabt. Der Trump-Sohn versucht, das Treffen als normalen Vorgang in einem Wahlkampf hinzustellen.

Die Bundespolizei FBI, ein Sonderermittler und mehrere Kongressausschüsse gehen dem Verdacht nach, Russland könne die US-Wahl zugunsten von Trump beeinflusst haben. Die Regierung in Moskau weist die Vorwürfe zurück. Der Präsident hat erklärt, es habe keine Absprachen gegeben.