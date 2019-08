Die mutmasslichen Täter waren schnell gefasst: In Frankfurt wurde ein Mann verhaftet, der einen 8-jährigen Buben vor einen Zug geschubst und damit ermordet hatte. In El Paso (USA) ein Mann, der bei einem Amoklauf in einem Einkaufszentrum 20 Menschen getötet hatte. Und in Dayton (USA) ein Mann, der in einer Bar neun Menschen erschossen hatte. Drei schreckliche Gewalttaten innerhalb weniger Tage. Es ist nachvollziehbar und richtig, dass Politiker und Medien nach solchen Horrorereignissen nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, auch wenn sie von der Polizei schnell aufgeklärt werden. In unserer vernetzten Mediengesellschaft braucht es eine Art kollektive Verarbeitung. Verstörend ist jedoch, wie schnell die Debatte weg von den Tätern hin zu angeblich sonstigen Schuldigen führt.



Wie damals bei "Kosovaren schlitzen Schweizer auf"

Für die Ermordung des Buben in Frankfurt ist dann auf einmal nicht mehr nur der verhaftete Flüchtling aus Eritrea schuld, der in der Schweiz wohnhaft war, sondern die «Willkommenskultur» (AfD) und die «lasche Asylpolitik» (SVP). «Hurra, es ist ein Eritreer!», brachten die Tamedia-Zeitungen die Reaktion der Zürcher SVP auf den Punkt, die in einer Medienmitteilung schrieb, sie kritisiere seit jeher die lasche Asylpolitik gegenüber Eritreern: «Diese abscheuliche Tat zeigt einmal mehr auf, dass es sich bei solchen Personen um nicht integrierbare Gewalttäter handelt, die in der Schweiz nichts verloren haben.» Aus dem Eritreer im Singular wurden auf einmal Eritreer im Plural, so wie damals beim SVP-Inserat: «Kosovaren schlitzen Schweizer auf.»