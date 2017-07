An diese Rede wird Bill Clinton nicht gern erinnert. Es war im März 1999. Vor beiden Häusern des US-Kongresses warb der damalige US-Präsident um Zustimmung für den Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisation (WTO). «Die Welt wird nicht mehr die gleiche sein», rief er den Abgeordneten zu. Mit Chinas WTO-Beitritt würde das bevölkerungsreichste Land der Welt seine Märkte öffnen. Und die Amerikaner wären mit Mais aus Idaho, Rindfleisch aus Texas, Ford, GM und Chrysler ganz vorne dabei. Mit mehr Freihandel würde es auch ein freies China geben, war sich Clinton sicher.

Doch es ist anders gekommen. Das kommunistische Regime regiert weiter mit harter Hand. Und für die USA hat sich das Versprechen eines neuen gigantischen Absatzmarktes nicht annähernd erfüllt. Vielmehr haben die Chinesen seit ihrem WTO-Beitritt vor 16 Jahren über 80 Prozent der weltweit verkauften Kühlschränke hergestellt, 70 Prozent aller Mobiltelefone und jedes zweite Paar Schuhe. Und es sind schon lange nicht mehr nur Billigprodukte, mit denen die Volksrepublik punktet. Mikrochips, Elektroautos, Hochgeschwindigkeitszüge, demnächst sogar Passagierflugzeuge – es gibt kaum einen Bereich, in dem China nicht an die Weltspitze strebt.

Allein im vergangenen Jahr hat China rund eine halbe Billion US-Dollar mehr aus- als eingeführt. Vor allem die USA beklagen das exorbitante Handelsdefizit zur Volksrepublik. Es betrug 2016 fast 370 Milliarden Dollar. Dieses extreme Ungleichgewicht ärgert den derzeitigen US-Präsidenten Donald Trump. Beim G-20-Gipfel am kommenden Wochenende in Hamburg will er das zum Thema machen. In seinen Twitter-Tiraden gibt er aber vor allem China die Schuld am Schwund von Millionen von Industriearbeitsplätzen in seinem Land. Sein Rezept: Er will die USA künftig stärker abschotten. Ausgerechnet das Mutterland des Freihandels wird von einem Land überrollt, das vor zwei Jahrzehnten noch bitterarm war und sich bis heute als kommunistisch bezeichnet. Zwar hat Trump inzwischen aufgehört, China als Währungsmanipulator zu bezeichnen. Doch der Handelsstreit steht nach wie vor zwischen den beiden Staaten.

Testete Kim Interkontinentalrakete?

Zu allem Überfluss ist Trump in einer anderen Angelegenheit nun auch noch auf Chinas Hilfe angewiesen – im Umgang mit Nordkoreas Diktator Kim Jong Un. Das Staatsoberhaupt des bitterarmen Landes hat gestern einmal mehr mit einem Raketenstart für Aufsehen gesorgt. Ob es sich bei dem abgefeuerten Modell tatsächlich um eine Interkontinentalrakete handelte, wie zunächst kolportiert wurde, blieb gestern jedoch unklar. US-Präsident Trump hatte hier eine rote Linie gezogen: Es werde «nicht passieren», dass Nordkorea Raketen teste, die die USA erreichen könnten, liess Trump vor einiger Zeit via Twitter verlauten.

Um den Herrscher Nordkoreas zu bändigen, setzt Trump auf China. Der einzige Verbündete Kims werde schon dafür sorgen, dass es dieser nicht zu weit treibt, so die Hoffnung. «Vielleicht wird China jetzt mehr Druck ausüben, um den Unsinn ein für alle Mal zu beenden», twitterte Trump zuletzt. China wiederum hat – ganz im Sinne der USA – kürzlich die Sanktionen gegen Nordkorea verschärft. Die gewünschte Wirkung trat jedoch offensichtlich nicht ein; Kim liess sich von der Weiterentwicklung seines Raketenprogramms nicht abbringen, wie der jüngste Test zeigt.

Chinesisch-russische Allianz

Der Handelsstreit mit den USA und die verzwickte Lage in Sachen Nordkorea – eigentlich schon genug Zündstoff für einen Gipfel. Doch just gestern rückte noch ein weiterer Spieler ins Scheinwerferlicht: Wladimir Putin. Der russische Präsident demonstriert im Vorfeld des G-20-Gipfels, wie wichtig ihm die Beziehung zu China ist. Beim Staatsbesuch seines chinesischen Amtskollegen in Moskau lobte Putin gestern den rasant steigenden Handel zwischen den beiden Ländern: Einen Anstieg um mehr als einen Drittel allein in den ersten vier Monaten des Jahres verkündete Putin laut einer russischen Nachrichtenagentur im Vergleich zum Vorjahr. Und das soll nur der Auftakt sein: Die beiden Staatspräsidenten wollen laut Kreml rund 40 Abkommen und Verträge in Milliardenhöhe abschliessen.

Peking mitten im Wandel

Bei all diesen Spannungsfeldern gilt es zu bedenken, dass China derzeit selbst mitten in einem Wandel steckt. In den letzten 15 Jahren erlebte das Riesenreich Erstaunliches: Chinas Exporte schossen ab 2001 in die Höhe, der Lebensstandard der meisten Chinesen ebenfalls. Lebte vor dem WTO-Beitritt noch jeder Vierte der 1,3 Milliarden Chinesen unter der Armutsgrenze, sind es heute weniger als zehn Prozent. In keiner grossen Volkswirtschaft ist das Vermögensgefälle allerdings so gross wie in China. In Peking gibt es inzwischen mehr Milliardäre als in New York, die unteren zehn Prozent, immerhin über 100 Millionen Menschen, haben von dem Aufschwung hingegen bislang nur wenig gehabt. «Die Führung in Peking hat erkannt, dass sie mit den Billigexporten nicht weitermachen kann, sondern den eigenen Bürgern mehr Konsummöglichkeiten eröffnen muss», sagt der Pekinger Ökonom Hu Xingdou. Weniger Ausfuhren also und eine Stärkung der Binnenwirtschaft, heisst nun die Devise der chinesischen Führung. Sprich: Auch China setzt künftig auf mehr Abschottung.

Im Vorfeld des G-20-Gipfels wird überdeutlich, welch wichtiger Akteur China inzwischen auf der Weltbühne ist. Zugleich ist klar: Präsident Xi hat einige heisse Eisen im Gepäck, die es in der bestenfalls kühlenden Hamburger Hafenluft anzupacken gilt.