Spaltung? Da war doch was …

Die Unterschiede in der Wirtschaftsleistung und der Verteilung von Vermögen zwischen Ost und West waren gewaltig. Vor allem gebildete junge Frauen machten sich bereits in den ersten Jahren nach der Wende in Richtung Westen auf, was nicht gerade zur Verbesserung der Lage in den neuen Bundesländern beitrug. Andersherum floss Geld. Doch trotz Milliardensummen, die der Westen in den darniederliegenden Osten steckte, war von Kohls berühmten «blühenden Landschaften» in den 90ern nicht viel zu sehen – was wiederum die Ressentiments auf beiden Seiten verstärkte: Hier die überheblichen Wessis, dort die undankbaren Ossis. Unter der Oberfläche der Einheit brodelte es. Ein Land, ein Graben. Die Mauer war weg. Jene im Geiste nicht. Wie könnte sie auch? Die Ungleichheit zwischen Ost und West spaltete die Gesellschaft im vereinten Deutschland.

Wer verstehen will, wie gross die Bruchlinie entlang der ehemaligen Ost-West-Grenze heute noch ist, muss freilich das historische Erbe der DDR berücksichtigen. Doch das allein reicht nicht. Denn «gespaltene Gesellschaft» ist in vielen Staaten – Deutschland eingeschlossen – heute quasi zum geflügelten Wort geworden. Jeder kennt sie, in vielen Ländern ist sie daheim, beklagt, gefürchtet und nach jeder Wahl oder Abstimmung aufs Neue bemüht. Die Briten etwa stimmten für den Brexit – wie konnte das passieren? Die Erklärung: Aufstand der Abgehängten, man hat sich entfremdet, ein bisschen (Finanz-)Zentrum gegen Peripherie, Arm gegen Reich. Gänzlich erklären kann zwar keine dieser Gegenüberstellungen das Resultat – eines aber ist nicht von der Hand zu weisen: Die Briten sind gespalten.

Pegida und AfD

Und das geht längst nicht nur den Briten so. Ob Donald Trump oder der Aufstieg (und die vorübergehende Zähmung) der Rechtsausleger in Europa – hinter jedem Populisten steht eine gespaltene Gesellschaft. Oftmals weiss man indes nicht so recht, wer sich da eigentlich auf den jeweiligen Seiten gegenübersteht: Abgehängte gegen Globalisten? Arm gegen Reich? Rassisten gegen Weltoffene? Eine scharfe Trennlinie kann nirgends gezogen werden.

Es ist daher verlockend, die alte Ost-West-Kerbe hervorzunehmen, um zumindest in Deutschland eindeutige Erklärungen für heutige Spaltungen zu finden. AfD und Pegida? Ostdeutsche Probleme! Von der Hand zu weisen ist das freilich nicht komplett. Denn unbestritten hatten die «Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes» – oder eben kurz: Pegida – im Osten deutlich mehr Zuspruch als im Westen. Gleiches gilt für die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD).

Es blüht nicht

Den Nährboden dafür bietet das, was man einigermassen unelegant «Strukturschwäche» nennt. Heisst: wenig Industrie, wenig gute Jobs, wenig Perspektiven. In der Tat drohen die ländlichen Gebiete im Osten Deutschlands zu verwahrlosen. Während sich Städte wie Leipzig, Dresden oder Jena zu wahren TechnologieClustern gemausert haben, herrscht auf den Dörfern in Thüringen, Sachsen und vor allem in Mecklenburg-Vorpommern gähnende Leere. Oder, frei nach Kohl: Es blüht nicht. Das schafft Unzufriedenheit, ist aber nicht grundverschieden von der Entwicklung, die Dörfer in anderen Gegenden Deutschlands derzeit durchmachen. Die ostdeutsche Besonderheit, wenn man so will, hat mit der gesellschaftlichen Prägung zu tun: Während viele Westdeutsche im Nachgang der 68er-Bewegung den Kontakt mit Ausländern als völlig normal empfanden, fehlt diese Erinnerung in Ostdeutschland.