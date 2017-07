Tragisch: Die Sturzflut hat eine 14-köpfige Familie beim Baden in einer Schlucht überrascht. Am Montagabend dann die traurige Gewissheit: Mindestens neun Familienmitglieder hat die Sturzflut in den Tod gerissen.

Zu den bisher geborgenen Opfern sollen sechs Kinder im Alter zwischen zwei und 14 Jahren gehören, wie die Schweizerische Depeschenagentur mitteilte. Für einen vermissten 27-Jährigen gebe es kaum noch eine Chance auf Rettung.

Leichtsinn und Lacher

Mehrere US-TV-Stationen und Newsportale fragten an, ob sie die Videos, die die Mitglieder der «Tonto Recreation Alliance» auf Youtube gestellt hatten, verwenden könnten.

Auf Youtube wurden die Filmer aber auch dafür kritisiert, dass sie sich so nahe an die gefährliche Flut gewagt haben.

Und auch, dass in dem Video Lacher zu hören sind. «Wir waren meilenweit entfernt von der Unglücksstelle», antwortet Urheber David Cole. «Es war für uns nicht möglich zu wissen, was weiter weg passieren würde.»

«Es passiert jedes Jahr»