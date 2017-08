Zwischen den Trümmern jenes Wohnhauses, das am Mittwochabend um 23.17 Uhr in Alcanar in die Luft flog, fand die Polizei wenigstens 20 Butangas-Flaschen. Zunächst dachten die Ermittler an einen Gasunfall. Doch 24 Stunden später verdichteten sich die Hinweise, dass jene Terrorserie, die Barcelona und Stunden später den touristischen Badeort Cambrils erschütterte, mit Alcanar in Verbindung steht.

Die Hypothese lautet, dass die Terroristen bei der unvorsichtigen Manipulation des Bombenmaterials die Explosion verursachten. Nach dem Einsturz des Einfamilienhauses in Alcanar wurde zwischen den Trümmern eine Leiche gefunden. Es könnte sich um die sterblichen Überreste eines der Bombenbauer handeln. Ein weiterer möglicher Terrorist des Bombenverstecks in Alcanar liegt mit schweren Verletzungen im Spital. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen.

Solidarität und Gedenken in Barcelona

Während die Polizei in Alcanar nach weiteren Spuren suchte, kämpfte die 1,6-Millionen-Einwohnerstadt Barcelona am Freitag gegen den Terrorschock: Etwa mit einer Gedenkveranstaltung samt Schweigeminute in der Nähe des Tatortes, an der auch Spaniens König Felipe und der konservative Regierungschef Mariano Rajoy teilnahmen. Oder mit grosser Solidarität für die 13 Todesopfer und mehr als 100 Verletzten, die der Terrorfahrer mit seinem weissen Lieferwagen auf der Ramblas überfahren hatte.

Vor den Blutspende-Stationen der Krankenhäuser bildeten sich lange Schlangen. Einige Hoteliers boten den überlebenden Terroropfern und ihren Familien kostenlose Unterbringung an.

Keine Betonblöcke auf Las Ramblas

Zu den Konsequenzen nach dem Terrortag gehört auch die Ankündigung, das die Sicherheitsmassnahmen in dieser brodelnden Stadt, die jedes Jahr von mehr als 30 Millionen Touristen besucht wird, weiter verstärkt werden. Denn ausgerechnet auf dem Boulevard Las Ramblas, der touristischen Schlagader der Stadt, gab es noch keine Betonblöcke oder Stahlpoller, um terroristische Kamikazefahrer zu stoppen.

Am Donnerstag gegen 16.50 Uhr, so registrierten es die Überwachungskameras, war ein weisser Fiat-Lieferwagen an der Plaza der Cataluña auf die Rambla-Allee eingebogen. Im Fussgängerbereich, in der Mitte der Allee, gab der Fahrer Gas und überrollte nach Polizeiangaben «mehr als 100 Menschen».

Der Kripochef der nordspanischen Region Katalonien, Josep Lluís Trapero, sagte, dass der Fahrer versucht habe, «die grösstmögliche Zahl von Menschen zu töten». Etwa einen halben Kilometer lenkte der Terrorist sein tödliches Gefährt in Schlangenlinien über die Fussgängerzone. «Viele Menschen sprangen zur Seite», berichtete einer der Blumenhändler, der seine Sträusse auf den Ramblas anbietet. «Andere flogen durch die Luft.»

Ana und Cristina, zwei spanische Touristinnen, die sich vor der Amokfahrt retten konnten, berichteten: «Er hat alles mit seinem Wagen umgemäht: Menschen und Verkaufsstände.» Andere hatten weniger Glück und wurden von dem Fahrzeug erfasst. Auch Touristen aus insgesamt 20 Nationen sind unter den Opfern (siehe nachfolgende Box).