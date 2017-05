Bei dem Anschlag am späten Montagabend gab es zudem 59 Verletzte, einige waren am Dienstag noch in Lebensgefahr. Den Rettungskräften zufolge waren unter den Verletzten zwölf Kinder und Jugendliche unter 16. Eine Achtjährige starb.

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) behauptet, für die Tat verantwortlich zu sein. Die IS-Propagandaagentur Amak erklärte am Dienstag im Internet, ein "Soldat" der Terrormiliz habe eine Bombe platzieren können. Anhänger des IS feierten die Tat in sozialen Netzwerken.

Der Täter hatte am späten Montagabend am Ende eines Popkonzerts von Teenie-Star Ariana Grande eine selbstgebaute Bombe gezündet. "Es gibt keinen Zweifel daran, dass die Bevölkerung Manchesters und dieses Landes Opfer eines eiskalten terroristischen Angriffs geworden ist", sagte die britische Regierungschefin Theresa May am Dienstag.