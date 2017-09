Eine Rückkehr von Flüchtlingen aus Bangladesch nach Myanmar machte Suu Kyi von einer "Überprüfung" abhängig. Wie genau das aussehen soll, liess sie offen. Nach UNO-Schätzungen waren mehr als 400'000 Rohingyas nach der jüngsten Gewaltwelle nach Bangladesch geflohen.

"Wir verurteilen alle Menschenrechtsverletzungen und rechtswidrige Gewalt", sagte Suu Kyi am Dienstag angesichts der gewaltsamen Vertreibung der muslimischen Minderheit in ihrem Land. "Wir sind verpflichtet, Frieden und Stabilität und Rechtsstaatlichkeit im ganzen Staat wiederherzustellen."

Wer gegen Gesetze verstosse und Menschenrechte verletze, gegen den werde ungeachtet seiner Religion und politischen Position vorgegangen. "Wir fühlen zutiefst mit denen, die von diesem Konflikt betroffen sind."

"Wir wollen herausfinden, warum dieser Exodus geschieht", sagte Suu Kyi, die als Staatsberaterin, Aussenministerin und Verwaltungschefin firmiert. Myanmar wolle so schnell wie möglich dem Leid aller Menschen ein Ende bereiten. Ihr Land wünsche eine dauerhafte Lösung des Konflikts, versprach sie.

Die Rede in der Hauptstadt Naypiydaw war für die 72-Jährige der erste öffentliche Auftritt seit Beginn der neuen Krise Ende August. Wegen ihres Verhaltens steht sie international massiv in der Kritik. Einen Auftritt bei der UNO-Vollversammlung in New York hatte sie abgesagt.

Enttäuschung und Kritik

Suu Kyi betonte in ihrer auf Englisch gehaltenen Rede: "Als verantwortliches Mitglied der Staatengemeinschaft fürchtet Myanmar keine internationale Überprüfung." Sie lud ausländische Diplomaten ein, die Unruheprovinz Rakhine zu besuchen.

Suu Kyi zufolge gab es dort seit dem 5. September auch "keine Säuberungsaktionen" mehr. An dieser Darstellung gibt es jedoch Zweifel.

Amnesty International äusserte sich enttäuscht über Suu Kyis Rede und warf ihr vor, sich der Wirklichkeit immer noch zu verweigern. Sie stecke den "Kopf in den Sand".

Es gebe klare Beweise dafür, dass dort eine "Kampagne von ethnischer Säuberung" gegen Muslime in Gang sei, sagte Amnestys Südostasien-Direktor James Gomez. Er lobte zwar die Regierungschefin dafür, dass sie Menschenrechtsverletzungen verurteilt habe.

Zur Rolle von Myanmars Sicherheitskräften habe sie jedoch weiterhin geschwiegen. Wenn Myanmar nichts zu verbergen habe, solle es UNO-Ermittler ins Land lassen, sagte Gomez.

Uneingeschränkter Zugang

Die UNO-Kommission zur Untersuchung der Gewaltwelle in Myanmar gegen die muslimische Minderheit der Rohingya forderte denn auch einen uneingeschränkten Zugang zu dem betroffenen Gebiet. Er gehe davon aus, dass es auch im Interesse der Regierung sei, mit der Kommission des UNO-Menschenrechtsrat zu kooperieren, sagte der Chef der Kommission, Marzuki Darusman, am Dienstag in Genf.

Neben Berichten über Massentötungen und Folter gelte es, Informationen über an der Grenze zu Bangladesch vergrabene Landminen nachzugehen. Die Kommission wolle eine sechsmonatige Verlängerung ihres Mandats über März 2018 hinaus vorschlagen. Myanmars UNO-Botschafter sagte dazu, die Einsetzung einer solchen Kommission sei "nicht hilfreich."

Die neue Krise war am 25. August ausgebrochen, nachdem Rohingya-Milizen Polizei- und Militärposten angegriffen hatten. Die Sicherheitskräfte gingen anschliessend mit grosser Härte gegen viele muslimische Dörfer vor. Suu Kyi versicherte jedoch, dass mehr als die Hälfte der Dörfer von der Gewaltwelle nicht betroffen seien.

Wie die grosse Mehrheit der Bevölkerung ist Suu Kyi buddhistischen Glaubens. Die muslimische Minderheit der Rohingya umfasst mehr als eine Million Menschen. Sie sind staatenlos, nachdem ihnen das damalige Militärregime 1982 die Staatsbürgerschaft entzogen hatte.