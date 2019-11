Südamerika-Experte sieht die Rückkehr des Militärputschs

Militärische Putschversuche gehörten in Lateinamerika über weite Strecken des 20. Jahrhunderts praktisch zur Tagesordnung. Am 17. Juli 1980 jagte der bolivianische General Garcia Meza in einem der letzten Militärputschs die linke Übergangspräsidentin Lidia Gueiler aus dem Amt. Zweifelhaft sind einige der politischen Systeme auf dem Kontinent bis heute. Militärputschs aber – glaubte man bis am Wochenende – waren eine Sache der Vergangenheit.