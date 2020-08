Strache darf endgültig bei Landtagswahl in Wien antreten

Strache konnte aus Sicht der Behörde und dann auch des Gerichts ausreichend belegen, dass er rund um den 14. Juli - Stichtag des Wählerverzeichnisses - tatsächlich in Wien lebte. Der 51-Jährige war vergangenes Jahr über die sogenannte Ibiza-Affäre gestürzt. Dies kostete seine damalige Partei, die FPÖ, auch die Beteiligung an der Regierung. Zur Landtagswahl am 11. Oktober tritt er mit seiner Liste Team HC Strache - Allianz für Österreich an. Die Partei kann nach Umfragen mit etwa vier Prozent rechnen.