Auch die Mehrzahl der Büros sei nach ersten Eindrücken zu, die Menschen versammelten sich bereits auf den Strassen für Demonstrationen, berichtete der Radiosender Cadena Ser. Die Gewerkschaft Confederación General del Trabajo (CGT) sprach von einer "sehr hohen Beteiligung" in der ganzen Region im Nordosten Spaniens.

Aufgerufen zum Generalstreik an diesem Dienstag hatten unter anderem Gewerkschaften, die separatistische Bürgerinitiative ANC sowie der nationalistische Kulturverein "Omnium Cultural". Parallel sollte es auch Kundgebungen in der spanischen Region geben. Es wurden Zehntausende Teilnehmer erwartet.

Auch der Fussballclub FC Barcelona beteiligt sich. Die beiden grössten Gewerkschaftsverbände Spaniens, CCOO und UGT, hatten sich ursprünglich dem Aufruf angeschlossen, zogen aber ihre Teilnahme am Montag zurück.

Morgendlicher Stau

Auf einigen Strassen stauten sich in den frühen Morgenstunden kilometerlang Autos, weil Demonstranten die Fahrbahnen blockierten. Einige Schulen blieben geschlossen, und die öffentlichen Verkehrsmittel funktionierten nur mit einem Minimalservice. Als Folge bildeten sich etwa in Barcelona lange Schlangen in der Metro.

Bei der verfassungsgerichtlich untersagten Volksabstimmung hatten am Sonntag den Angaben der Regionalregierung zufolge rund 90 Prozent der Teilnehmenden für eine Unabhängigkeit von Spanien gestimmt, die Beteiligung lag demnach bei 42 Prozent. Die Zentralregierung hatte betont, die Abstimmung sei nach der Verfassung vollkommen illegal. Bei Polizeieinsätzen, die die Abstimmung verhindern sollten, wurden knapp 900 Menschen verletzt.