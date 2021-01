Starker Anstieg von Corona-Fällen - Johnson verhängt Lockdown

(dpa) Wegen der deutlich steigenden Zahl an Corona-Infektionen gelten in England künftig wieder weitreichende Ausgangsbeschränkungen. «Wir müssen in England einen Lockdown verhängen, um die neue Corona-Variante in den Griff zu bekommen», sagte Premierminister Boris Johnson am Montagabend in einer Fernsehansprache. «Das bedeutet, dass Sie zu Hause bleiben müssen.» Das Haus dürfe nur noch für notwendige Aktivitäten wie Arztbesuche oder die Arbeit verlassen werden. Schulen müssen schliessen, Freizeitsport ist nicht mehr erlaubt. Johnson sagte, die Massnahmen würden vermutlich bis Mitte Februar in Kraft bleiben.

Das Parlament soll an diesem Mittwoch über den Lockdown debattieren, es wird mit breiter, parteiübergreifender Zustimmung gerechnet. Die anderen Landesteile haben ähnliche strikte Massnahmen in Kraft gesetzt.

Zuletzt hatte Grossbritannien immer neue Rekorde bei den Neuinfektionen verkündet, am Montag waren es fast 59 000. Die Zahl der Todesfälle habe um 20 Prozent zugelegt, die der Covid-Patienten in Kliniken sei 40 Prozent höher im Vergleich zum Höchststand im Frühling, sagte Johnson. Die in Grossbritannien entdeckte Corona-Variante, die womöglich bis zu 70 Prozent ansteckender ist als die bisher bekannte, verbreite sich in «frustrierender und alarmierender Weise», sagte Johnson «Bleiben Sie zu Hause, schützen Sie den (Gesundheitsdienst) NHS, retten Sie Leben.»