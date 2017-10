Oben, auf dem Dach des Palastes der katalanischen Regierung in der Altstadt Barcelonas, wehen zwei Fahnen im Wind: Die Flagge Kataloniens und die Flagge Spaniens. Ganz so, wie es laut spanischem Gesetz auf allen öffentlichen Gebäuden in der Region Katalonien sein muss. Doch wie lange wird dies noch so sein?

Unten, in den Bürogemächern des katalanischen Ministerpräsidenten Carles Puigdemont, beraten seit Tagen die führenden Köpfe der Separatistenbewegung, wie es nun weitergeht. Sollen sie den katalanischen Unabhängigkeitsprozess, der weder von Spanien noch von der Europäischen Union anerkannt wird, ohne Rücksicht auf Verluste durchpeitschen? Oder wäre es nicht klüger, der Aufforderung der spanischen Regierung und Brüssels, keine einseitigen Schritte zu unternehmen, nachzukommen?

Bis zum heutigen Montagmorgen, 10 Uhr, muss Puigdemont definitiv erklären, ob seine Separatistenfront am vergangenen Dienstagabend tatsächlich schon eine unabhängige katalanische Republik ausgerufen hat oder nicht. Das ultimative Schreiben des spanischen Regierungschefs Mariano Rajoy lässt Puigdemont keinen Spielraum mehr zu rhetorischen Erklärungen oder widersprüchlichen Zügen, mit welchen er in der Vergangenheit seine Absichten vernebelt hatte. Heute muss Puigdemont, so steht es im schriftlichen Ultimatum, mit Ja oder Nein antworten.