Sie verloren alles: die Verzweifelten von Moria

Geflüchtete wie die 35-jährige Libanesin Wafaa, die mit ihrer achtköpfigen Familie bis zur Feuerkatastrophe vergangene Woche in Europas grösstem Flüchtlingslager gewohnt hatte. «Als das Feuer ausbrach, schliefen wir in unserem Zelt. Mein Mann und ich haben uns unsere sechs Kinder geschnappt und sind mit ihnen davongerannt», erzählt Wafaa am Telefon.

Aber die Polizei hat sie aufgehalten. Wir versorgen die Obdachlosen mit Windeln für die Babys und Hygieneartikeln. Fast alle Kinder in den Flüchtlingslagern sind durch das, was sie auf der Flucht und in den Lagern erlebt haben, traumatisiert. Durch das Feuer werden die Angstzustände noch verstärkt. Ich komme von Lesbos.

«Ich bin Fotografin und dokumentiere die Zustände in Moria seit 2016. Seit damals haben sich die Verhältnisse dramatisch verschlechtert. Ich habe in Flüchtlingslagern in Jordanien und in Bangladesch gearbeitet und war während des Krieges in Syrien.

Aber nirgendwo haben die Menschen unter so katastrophalen Bedingungen gelebt wie in Moria. Und das innerhalb der Europäischen Union! Das ist absolut inakzeptabel. Natürlich wussten die Verantwortlichen in Europa auch schon vor dem Feuer, wie schlimm die Verhältnisse hier waren. Bilder gab es ja genug.

Niemand kann sagen: ‹Das haben wir nicht gewusst.› Diesmal bin ich nicht nur mit der Kamera angereist, sondern mit einer ganzen Tasche voller Medikamente. Immerhin habe ich schon ein paar Menschen mit teilweise lebensnotwendiger Medizin versorgen können.»