Sie haben Nawalny auf seiner letzten Reise begleitet

Das sagen hier alle. Der 18-jährige Karim genauso wie der 62-jährige Pilot Igor Gawrilenko, der als Unabhängiger in den Stadtrat gewählt werden will und mit 31 Frauen und Männern als «Koalition Nowosibirsk 2020» von Nawalny unterstützt wurde.

Schockstarre. Das war das Erste, das sich hier in Nowosibirsk ausbreitete. «Alexej, er war doch erst hier, er hat mit uns gesprochen, hat gelacht, wir fuhren ihn durch die Stadt. Und jetzt wurde er vergiftet», sagen sie im Büro der Nawalny-Anhänger; zwei grossen Räumen unweit der Nowosibirsker Kathedrale, wo Plakate der Kandidaten für die Regionalwahl am 13. September hängen, wo Freiwillige Sticker verteilen, Infobroschüren mit den Konterfeis der Frauen und Männer, die hier Stadtratsabgeordnete werden wollen. «Überrascht war ich nicht», sagt Pjotr Manjachin, der 22-jährige Journalist, der selber für einen Sitz im Stadtparlament kandidiert. «Vergiftung politischer Opponenten ist nun offenbar ein neues Merkmal unseres Staates.»

Seinen letzten Halt vor dem Attentat machte Nawalny hier in Nowosibirsk und kreidete die Machenschaften der Baumafia an. Kirill Lewtschenko hatte ihn hierhergefahren und ihm gezeigt, was schiefläuft in Nowosibirsk. Zwei Tage später brach Nawalny schreiend an Bord eines Flugzeuges zusammen. Überlebt hat er nur, weil der Pilot eine Notlandung durchgesetzt hat.

Nowosibirsk ist die drittgrösste Stadt Russlands, 1,6 Millionen Einwohner, vier Flugstunden von Moskau entfernt. Es gibt einen rund 40-minütigen Dok-Film, den Nawalnys Besuch hier festhalt. Darin geht er auf einige der korrupten Bauunternehmer ein, die die Stadt «gekapert» hätten. Im Stadtrat sitzen sie, für die Regierungspartei Einiges Russland. Und diesen Stadtrat will Nawalny mit seiner Kampagne von den «Besatzern befreien». 50 Sitze gibt es im Stadtrat, 32 davon will Nawalny mit seinen Leuten aus der «Koalition» nach der Wahl besetzen.

Nawalnys Mittel gegen Putin hat einen Namen: «Kluges Wählen»

Genau solche Methoden fürchtet der Kreml. Zwar setzt Moskau auf eine straffe Vertikale der Macht, sodass die Strukturen in den Regionen wenig zu melden haben. Doch ohne loyale Abgeordnete in Provinzvertretungen, die die Direktiven aus Moskau umsetzen und die Propaganda auch in die hintersten Ecken des Landes tragen, würde das System Putin nicht funktionieren.

Hier setzt Nawalny mit seiner Methode «Kluges Wählen» an. Da zu Wahlen im Land kaum je unabhängige Kandidaten zugelassen werden, empfiehlt Nawalny, für Kandidaten der systemtreuen Opposition – wie zum Beispiel die Kommunisten – zu stimmen. Damit will er Einiges Russland die Stimmen nehmen. In Moskau hat diese Taktik bei der Stadtparlamentswahl gegriffen. In Nowosibirsk wollen Pjotr Manjachin, Kirill Lewtschenko, Igor Gawrilenko und so viele andere ebenfalls Erfolg damit haben.