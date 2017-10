Es herrscht eine angespannte Ruhe in Barcelona. Ein Teil der Bewohner möchte die Mittelmeermetropole lieber gestern als heute zur Hauptstadt eines neuen Staates ausrufen: Katalonien. Ein anderer Teil fühlt sich als Spanier und hängt sich eine spanische Fahne an den Balkon. Und nicht wenige haben einfach genug von dem Theater.

Der Zentralstaat steht kurz davor, das Kommando in Barcelona zu übernehmen. Der Regionalregierung um den Präsidenten Carles Puigdemont droht gar Gefängnis. Und trotzdem ist es in den Strassen ausserhalb der Demonstrationen eigenartig still. Umso heftiger tobt der Krieg in den sozialen Medien.

Propaganda à la Ukraine

Die nationalistische Kulturorganisation Òmnium Cultural hat ein Video ins Netz gestellt. Eine junge Frau bittet darin auf Englisch Europa um Hilfe: „Help Catalonia - Save Europe“. Sie stellt darin die Sicht der Separatisten auf die Katalonien-Krise dar. Das friedfertige Volk der Katalanen verteidige seine europäischen Werte. Diese seien von der spanischen Zentralregierung bedroht. Das Video ist mit dramatischer Musik unterlegt und zeigt, wie spanische Polizisten am 1. Oktober auf Menschen einprügeln, die am Unabhängigkeitsreferendum teilnehmen wollen. Die junge Frau sagt, dass die spanische Regierung den Dialog mit den Katalanen verweigert. Mit den Worten „wir sind europäische Bürger wie ihr. Bitte schaut nicht weg. Helft Katalonien, rettet Europa“, endet das Video.

Der Film verbreitete sich viral und wurde bereits 1,8 Millionen Mal angeschaut (Stand Mittwochmittag). Die Kritik liess nicht lange auf sich warten. Zuschauern viel auf, dass das Video sehr ähnlich gemacht ist, wie ein Film aus der Ukraine. Um den Jahreswechsel 2013-2014 besetzten dort proeuropäische Demonstranten den Maidan-Platz und protestierten gegen die ukrainische Regierung des Präsidenten Wiktor Janukowytsch. Er hatte sich Russland zugewandt und regierte mit eiserner Hand. Im Video von Damals ruft ebenfalls eine junge Frau auf Englisch um Hilfe und bittet darum, die Augen nicht zu verschliessen. Janukowytsch flüchtete schlussendlich. 80 Personen waren bei den Protesten ums Leben gekommen.