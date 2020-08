Sea-Eye klagt gegen Italien wegen Stopps des Schiffs «Alan Kurdi»

Die deutsche Hilfsorganisation Sea-Eye hat eine Klage gegen Italien wegen der Festsetzung des Schiffes «Alan Kurdi» bei einem Gericht in Sizilien auf den Weg gebracht. Das bestätigte ein Sprecher der Organisation aus Regensburg in Bayern, Gorden Isler, am Mittwoch. Zuerst hatte die «Süddeutsche Zeitung» (Donnerstagausgabe) darüber berichtet.