Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen laut «Spiegel» die Angaben zur Zahl der Demonstranten aktualisiert, die festgenommen wurden. Seit Beginn der Proteste gegen den G20-Gipfel in Hamburg seien 144 Personen festgenommen und 144 weitere in Gewahrsam genommen worden, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage mit.