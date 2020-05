Schwedens Daniel Koch hat keine Angst vor zweiter Corona-Welle

Während in der Schweiz an diesem Montag mit der Öffnung der Schulen, Läden und Restaurants ein Stück Normalität zurückkehrt, steigt weltweit die Sorge um eine zweite Corona-Welle, die den Globus im Herbst erfassen könnte. Ausgerechnet Schweden, das in der Coronakrise einen Sonderweg mit nur sehr laschen Massnahmen ging, kann dieser zweiten Virenwelle entspannt entgegensehen.

Trotz Tegnells überzeugtem Festhalten am schwedischen Sonderkurs wird auch Kritik laut an der Strategie, die die Gesundheitsbehörden im nordischen Land verfolgen. Mit 3220 Toten auf 10,2 Millionen Einwohner hat Schweden eine mehr als dreimal höhere Covid-19-Todesrate als etwa Dänemark (526 Tote bei 5,8 Millionen Einwohnern) und gar eine mehr als siebenmal höhere Todesrate als Norwegen (219 Tote bei 5,4 Millionen Einwohnern). Schon vor Wochen hatten rund 2000 schwedische Gesundheitsexperten in einem offenen Brief an Schwedens Regierung gefordert, sofort strengere Massnahmen zu verhängen – vergebens.

Anders Tegnell betonte im Gespräch mit der «Financial Times», dass erst in ein bis zwei Jahren klar sein werde, ob sich Schwedens Sonderweg wirklich auszahle. Als «sehr bedauerlich» bezeichnet Tegnell den Umstand, dass Schweden seine Altersheime zu wenig vor der Epidemie geschützt habe.

Doch trotz der hohen Todesrate und den Dramen in Schwedens Altersheimen, wo auffällig viele Menschen gestorben sind: Das Vertrauen der schwedischen Bevölkerung in ihre Gesundheitsbehörden ist in der Krise sogar gewachsen.