José Romero, Schweizer IPCC-Delegationsleiter, sieht die Schweiz in ihren Bemühungen um eine nachhaltige Landwirtschaft «auf gutem Weg». Als positives Beispiel nennt er die Zahlungen an die Landwirtschaft für die Förderung von Ökosystemdienstleistungen. Er hält fest, dass in der Schweiz ein dauernder Dialog zwischen den Bereichen Umwelt und Landwirtschaft stattfindet, um so für wichtige Probleme wie den Erhalt der Biodiversität und die Wasserqualität Lösungen zu finden. Greenpeace forderte nach der Veröffentlichung des Sonderberichts den Bundesrat auf, eine «echte Lebensmittelpolitik» zu starten. «Weniger Fleisch = weniger Hitze», skandierten Aktivisten in Genf. Auch ein WWF-Vertreter forderte, sich in Richtung nachhaltige Nahrungsmittelproduktion und -verbrauch zu bewegen. (sda)