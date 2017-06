Zudem untersagte sie allen in Saudi-Arabien registrierten Luftlinien Starts in Richtung Katar, wie die staatliche saudi-arabische Nachrichtenagentur SPA meldete. Katars Flugzeuge dürften zudem Saudi-Arabien von Dienstag an nicht mehr überfliegen. Auch Bahrain stoppte alle Flüge von und nach Katar.

Saudi-Arabien und mehrere arabische Staaten hatten zuvor mit einem koordinierten Vorgehen alle diplomatischen Kontakte zu Katar abgebrochen. Sie werfen dem Emirat die Unterstützung von Terrororganisationen vor.

Als Reaktion auf die diplomatische Krise stellten mehrere Fluglinien aus Golfstaaten ihre Flüge nach Katar ein. Dazu gehörten unter anderem Etihad Airways, Emirates, Flydubai und Gulf Air.

Katar ist eine Monarchie am Persischen Golf. Das Land hat riesige Vorkommen an Erdöl und Erdgas. Katar will 2022 die Fussball-Weltmeisterschaft ausrichten. Darüber hinaus ist Katar wie Ägypten, Bahrain, Saudi-Arabien und die VAE ein wichtiger arabischer Verbündeter der USA. In Katar unterhalten die USA ihre grösste Militärbasis in der Region.