Katalonien durchläuft gerade den typischen Kreislauf einer durchzechten Nacht. Es begann mit Phase eins: Euphorie. Bei knapp der Hälfte der Katalanen gab es kein Halten mehr, als sie Carles Puigdemont am Dienstag die Unabhängigkeit ausrufen hörten.

Der Regionalpräsident stoppte die Ekstase jedoch noch in derselben Rede, indem er erklärte, dass er die Abspaltung aussetzen werde. Der Beginn von Phase zwei: Ernüchterung. Bei den Befürwortern genau wie bei den Gegnern der Unabhängigkeit. Denn seit Puigdemonts Rede weiss niemand so recht, wie es nun weitergehen soll.

Wovon viele Katalanen indes überzeugt sind: Es wird wohl erst noch schlimmer, bevor es besser werden kann. Denn wie es nach einer durchzechten Nacht eben so ist: mit dem Nüchternwerden hat sich das Ganze noch nicht erledigt. Am nächsten Morgen wartet der Kater.

Böses Erwachen

Der spanische Ökonom José Carlos Diéz sieht die Region Katalonien auf die «schlimmste Krise ihrer Geschichte» zusteuern. Es werde «schlimmer als während der Finanzkrise von 2012». Der Professor der Uni Alcalá nahe Madrid ist einer der renommiertesten Wirtschaftsexperten des Landes. Für Katalonien sieht er schwarz.

Der Region drohten nach dem Hickhack um die Unabhängigkeitserklärung und der dadurch entstandenen Unsicherheit «Verhältnisse wie in Griechenland»: Eine Rezession in Katalonien führe zur Vernichtung von Arbeitsplätzen, «vergleichbar mit der Lage in Griechenland im Jahr 2015», sagt er.

In der Tat deutet derzeit vieles darauf hin, dass die Katalanen mit einem dicken Brummschädel aufwachen, sobald die leeren Gläser und Flaschen weggeräumt sind. Der Wirtschaft tat die Party der letzten Tage gar nicht gut. Eine Firma nach der anderen verlagert den Hauptsitz. Nach Madrid. Nach Valencia. Oder Malaga. Hauptsache raus aus Katalonien. Sechs der sieben grössten katalanischen Unternehmen haben ihren Hauptsitz bereits verschoben.

Das jüngste Beispiel ist nicht nur eines der prominentesten – sondern in manchen Fällen auch schuld an dem einen oder anderen persönlichen Kater-Erlebnis: Die Brauerei San Miguel verlagert ihren Sitz von Barcelona nach Malaga. Das Bier wird den Katalanen deshalb freilich nicht ausgehen – lediglich der Steuersitz wandert aus Barcelona ab, nicht die Produktion.

Der Verlust der traditionsreichen Brauerei, deren Bier auch in Schweizer Supermärkten, Tankstellen und Getränkeläden in den Regalen steht, schmerzt die Region trotzdem.

Die Unternehmen ziehen Konsequenzen aus der instabilen politischen Lage. «Viele Firmen sorgen sich um ihren Marktzugang zu Europa», erklärt Martin Eichler, Chefökonom des Basler Wirtschaftsforschungsinstituts BAK Economics.

Sollte Katalonien tatsächlich unabhängig werden, müsste es die Mitgliedschaft zur Europäischen Union und damit zu Europas Binnenmarkt neu beantragen und ein mühsames Verfahren durchlaufen. Das macht kein Unternehmen freiwillig mit.

Auf die Unabhängigkeit müssen die Katalanen aber gar nicht warten, um Konsequenzen der letzten turbulenten Tage zu spüren: «Der Tourismussektor ist bereits um 30 Prozent eingebrochen», sagt José Diéz. Und auch der Wirtschaftsstandort leide: Barcelona sei immer attraktiv gewesen für Firmen und Investoren. «Dem ist jetzt nicht mehr so.» Beim Bild, das die Stadt derzeit abgebe, sei es «gefährlich, in Katalonien zu investieren».

«Erst wenn die Spaltung kommt»

Dass die bisher entstandenen Schäden jedoch unumkehrbar sind, glaubt Jochen Beckmann nicht. Der Wirtschaftsanwalt der Kanzlei Voelker in Barcelona sieht die Verlegung der Firmensitze als leicht zurücknehmbaren Schritt. Eine kürzlich eingeführte Regelung ermögliche Aktiengesellschaften zwar den unkomplizierten Abzug aus Katalonien – aber genauso leicht können die Firmen auch wieder zurück. «Problematisch», sagt Beckmann, «wird es erst, wenn es zur Spaltung kommt» und Firmen beginnen würden, im grossen Stil Jobs zu verlagern.

Eine politische Aussage sei der Abzug der Firmensitze nicht, sagt Beckmann. Vielmehr folgten die Unternehmen einer Vorgabe der Finanzmarktaufsicht, die von börsenkotierten Firmen verlangt, auf Risiken «angemessen» zu reagieren.

Wichtig wäre wohl dennoch, dass sich die verfahrene Situation in Katalonien rasch klärt. Dass dies bald passiert, erwartet aber kaum jemand. «Diese politische Krise wird lange anhalten», sagt José Diéz. Sorgen macht er sich besonders um den bislang so starken katalanischen Industriesektor. Hier könnten für die Region irreparable Schäden entstehen. «Die grossen Firmen, die schon gegangen sind – ich sage es Ihnen, die kommen nicht mehr zurück. Auf keinen Fall.»

Der katalanische Kater – er könnte zu einer dauerhaften Migräne werden.