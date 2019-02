Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez gerät zunehmend unter Druck. Am Sonntag demonstrierten in der Hauptstadt Madrid Zehntausende Menschen gegen seine sozialistische Minderheitsregierung und forderten sofortige Neuwahl. Die Demonstranten verlangten ein Ende des Dialogs mit Kataloniens Separatisten und warfen Sánchez vor, die Einheit Spaniens zu gefährden. Die Demonstrationen am Wochenende waren die bisher grössten Proteste gegen die Sozialistenregierung, die seit acht Monaten im Amt ist und wegen mangelnder Unterstützung im Parlament wackelt.

«Für ein vereinigtes Spanien» lautete das Motto der Demonstration, zu der die konservative Opposition aufgerufen hatte. Die Opposition besteht im Parlament aus der Volkspartei und der liberal-bürgerlichen Partei Ciudadanos. Die neue rechtspopulistische Bewegung Vox, die immer mehr Zulauf hat, hatte sich der Kundgebung ebenfalls angeschlossen. Diese konservative Dreier-Allianz könnte Umfragen zufolge im Falle von nationalen Neuwahlen die Macht in Spanien erobern.

Knackpunkt Katalonien

Tausende rot-gelbe spanische Fahnen wehten am Sonntag in Madrids City. «Spanien steht nicht zum Verkauf», riefen die Demonstranten. Sie wandten sich gegen den Versuch von Regierungschef Sánchez, den Unabhängigkeitskonflikt in Katalonien mit Zugeständnissen an die Separatisten zu entschärfen. Nach Angaben der Polizei nahmen rund 45 000 Menschen an der Kundgebung in Madrid teil.

Spaniens konservativer Oppositionsführer und Chef der Volkspartei, Pablo Casado, sagte auf der Protestveranstaltung in der Hauptstadt: «Die Zeit von Pedro Sánchez ist abgelaufen.» Zuvor hatte er Sánchez als «Schurken» und «Verräter» bezeichnet. Viele Kundgebungsteilnehmer trugen Schilder, auf denen geschrieben stand: «Stop Sánchez – sofortige Neuwahl».