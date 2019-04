Eine atomare Abrüstung dort sei nicht möglich, ohne dem Staat seine territoriale Unversehrtheit zu garantieren.

"Sie brauchen nur eine Garantie für ihre Sicherheit", sagte Putin am Donnerstag in Wladiwostok bei einer live im Staatsfernsehen übertragenen Pressekonferenz. Über diese Garantien müsse die internationale Gemeinschaft nachdenken. So könne der Atomstreit gelöst werden. Putin bezeichnete seinen Dialog mit Kim als konstruktiv.