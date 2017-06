Ricky Rosselló gibt sich zuversichtlich. «Von heute an», sagte der Gouverneur der Karibik-Insel Puerto Rico am Wochenende, werde die Regierung in Washington «die Stimme der Mehrheit der amerikanischen Bürger von Puerto Rico nicht länger ignorieren können». Rosselló, ein reformorientierter Konservativer, kündigte zudem an, umgehend in die amerikanische Hauptstadt zu reisen, um dem nationalen Parlament den Beitritt von Puerto Rico zur USA als 51. Bundesstaat schmackhaft zu machen. Bei dieser diplomatischen Offensive wird er auf das Ergebnis einer Volksabstimmung verweisen, bei der sich am Sonntag 97 Prozent der Puerto-Ricaner für diese Option entschieden. Im fünften Anlauf seit 1967 sprach sich damit erstmals eine klare Mehrheit für eine Aufwertung des «Commonwealth» zu einem Bundesstaat aus.

Allein: Weil die Stimmbeteiligung bloss 23 Prozent betrug, heisst es selbst in Puerto Rico, dass Rosselló kein Mandat besitze, entsprechende Verhandlungen mit der Bundesregierung aufzunehmen. Die politischen Gegner des Gouverneurs hatten im Vorfeld zu einem Boykott des Referendums aufgerufen, auch weil sie unzufrieden mit den Formulierungen auf dem Wahlzettel waren. Auch deshalb weigerte sich das nationale Justizministerium, die Abstimmung abzusegnen. Rossellós Vorgänger Alejandro García Padilla, der sich auf der linken Seite des politischen Spektrums positioniert, sprach in einer ersten Reaktion von einem Sieg der Befürworter des Status quo.

Dieser Status quo sieht vor, dass Puerto Rico ein Territorium («Commonwealth») unter Kontrolle der US-Regierung ist – ähnlich wie Guam oder Samoa, die amerikanischen Aussenposten im Pazifik. Bewohner der Insel, die derzeit noch 3,4 Millionen Einwohner zählt, werden bei Geburt automatisch Bürger der USA. Im Gegensatz zu den Einwohnern der 50 Bundesstaaten (und des Hauptstadtbezirks) müssen sie Washington aber keine Einkommenssteuern abliefern. Auch sind die Puerto-Ricaner auf nationaler Ebene nicht stimmberechtigt; im nationalen Parlament ist die Insel durch eine Delegierte vertreten, die in den Sitzungen des Repräsentantenhauses bloss mitreden darf.

Kolonialismus reloaded

In den Augen der Bewohner von Puerto Rico erinnert dieser Zustand an den Kolonialismus. Immer wieder protestierten Aktivisten deshalb gewalttätig gegen die angebliche Unterdrückung der Inselbevölkerung durch Washington. In der Hauptstadt gibt es aber wenig Interesse daran, am Status quo zu rütteln. Das hängt zum einen damit zusammen, dass viele Republikaner in Puerto Rico eine Bastion der Demokraten sehen – wiewohl Wahl- und Abstimmungsergebnisse der vergangenen Jahre das Gegenteil bezeugen. Zum andern steckt die Karibik-Insel mitten in einer langanhaltenden Rezession und Washington will verhindern, dass Puerto Rico künftig Anspruch auf Milliarden von Dollars an Transferzahlungen erheben kann. Gegen 45 Prozent der Inselbewohner leben gemäss offiziellen Statistiken unter der Armutsgrenze; die Arbeitslosenquote beläuft sich auf 11,5 Prozent.

Gouverneur Rosselló hatte im Vormonat öffentlich verkündet, dass die Karibik-Insel faktisch bankrott sei und die Schulden im Umfang von 74 Milliarden Dollar (plus die Verbindlichkeiten für die Pensionen ehemaliger Staatsbediensteter im Wert von 49 Milliarden Dollar) nicht mehr bedienen könne. Allerdings ist offen, ob das entsprechende juristische Verfahren, das der Gouverneur einleitete, auch zum Ziel führen wird. Die Kreditoren der Insel-Regierung wehren sich mit Händen und Füssen gegen einen Schuldenschnitt. Betroffen von einer solchen Massnahme wären auch viele amerikanische Pensionäre, galten doch puerto-ricanische Staatsanleihen jahrelang als sicher.