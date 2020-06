Proteste in Washington: Polizist erzählt über seine Taktik gegenüber klauenden Teenies

Das Aussergewöhnliche an diesem Wortwechsel: Der Mann, der sich über die brutale Festnahme von Floyd enerviert, ist selbst Polizist. Sein Namensschild weist ihn als «C. Wilhoit» aus. Carlton, wie er mit Vornamen heisst, arbeitet für die Stadtpolizei von Washington als Streifenpolizist. Er hat gerade Pause. Zu zehnt sitzen er und seine uniformierten Kollegen am Strassenrand der «F Street», höchstens fünf Minuten von den Barrikaden entfernt, mit denen die Polizei in der amerikanischen Hauptstadt das Weisse Haus abgesperrt hat.

Wieso die Polizei Ladendiebe auch mal springen lässt

Kaum hat es sich Wilhoit am Strassenrand bequem gemacht, wird er von einer Gruppe von Afroamerikanern umringt. Sie stellen ihm Fragen, auch über seine Rolle als Schwarzer im Dienst der Staatsgewalt. Er antwortet offen. Und statt Streit – wie er in diesen Tagen in Amerika so oft entsteht, wenn Polizisten und Demonstranten aneinandergeraten – entwickelt sich eine angeregte Diskussion.

Carlton Wilhoit betont immer und immer wieder, wie falsch sich seine Kollegen in Minneapolis verhalten hätten. Der Streifenpolizist weiss, dass die Polizei auch in einigen Stadtteilen Washingtons, in denen viele Afroamerikaner wohnten, nicht primär als Freund und Helfer wahrgenommen werde. Zentral sei deshalb die Bereitschaft, Situationen auch mal vorzeitig zu deeskalieren. Im Zweifelsfall lasse er einen Teenager deshalb springen, auch wenn er eine Packung Chips oder Kaugummis gestohlen habe.

Man könnte allerdings auch sagen: Wilhoit und seine Kollegen haben gut reden. Denn die Entrüstung der Demonstranten in Washington richtet sich nicht gegen die Arbeit der lokalen Ordnungshüter. Die Rolle des Sündenbocks haben die Einheiten der Bundespolizei übernommen, die im Auftrag von Präsident Donald Trump unter anderem das Weisse Haus bewachen.

Am Ende des Frühsommertages ist die Lage an der «H Street», am Eingang zum Lafayette Platz beim Weissen Haus, weitgehend unter Kontrolle. Die Ordnungskräfte – unter anderem Vertreter der Eliteeinheit Secret Service – stehen auf der einen Seite, Hunderte von zumeist jungen Demonstranten auf der anderen. Die Aktivisten halten Plakate in die Höhe, mit denen sie an die zahlreichen Männer und Frauen erinnern, die in den vergangenen Jahren in Polizeigewahrsam gestorben sind. Immer wieder sind Sprechchöre zu hören: «Say his name», schreit ein Mann, «sagt seinen Namen!» Die Menge ruft zurück: «George Floyd.»