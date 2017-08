Damit scheint der autoritäre Staatschef die harte Linie gegen seine Gegner wie angedroht in die Tat umsetzen zu wollen. Die verfassunggebende Versammlung (ANC) war am Sonntag gewählt worden und wird noch diese Woche zusammentreten und vermutlich das aktuelle von der Opposition dominierte Parlament ersetzen. Die Wahl war international weitgehend scharf kritisiert und als Versuch gewertet worden, die Demokratie in Venezuela in eine Diktatur zu verwandeln. Ausser den engen Verbündeten Kuba, Nicaragua, Bolivien, Ecuador und El Salvador erkennt kein Land die ANC an.

Maduro betonte am Montag unterdessen im Staatsfernsehen, die jüngsten Sanktionen der USA könnten ihn nicht davon abhalten, das politische System Venezuelas radikal umzugestalten und seine Gegner zu verfolgen. Das US-Finanzministerium hatte zuvor persönliche Sanktionen gegen den Staatschef verhängt, da er «ein Diktator sei, der den Willen des Volkes missachte».

An der Spitze der Proteste

Leopoldo López ist einer der härtesten Gegner von Präsident Maduro. Der 46 Jahre alte Politiker sass bis zu seiner überraschenden Entlassung drei Jahre und fünf Monate hinter Gittern, die meiste Zeit davon im berüchtigten Militärgefängnis Ramo Verde. López hatte im Februar 2014 die Strassenproteste gegen Maduro angeführt, in deren Verlauf 43 Menschen ums Leben kamen. Die Regierung machte ihn für die Toten verantwortlich, nahm ihn fest und stellte ihn vor Gericht. Das drakonische Urteil lautete auf 14 Jahre Haft. López hatte damals offen den Sturz des autokratischen Staatschefs von der Strasse aus propagiert. Die Strategie nannte dieser rechte Teil der venezolanischen Opposition «La Salida», der Ausweg.

López hatte die Venezolaner am Mittwoch in einem auf Youtube veröffentlichten Video dazu aufgerufen, in den friedlichen Protesten nicht nachzulassen, «bis Freiheit, Demokratie und Frieden» erreicht seien. Die ANC bezeichnete López als eine «klare Drohung, die Republik und die Demokratie abzuschaffen und das Volk zu unterwerfen».