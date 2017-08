Für die Schweiz verurteilte Bundespräsidentin Doris Leuthard per Twitter den "feigen Terrorakt" aufs Schärfste. Von Hass und Fanatismus getriebene Gewalt verurteile die Schweiz immer und jederzeit. Ihre Gedanken seien bei den Opfern des Anschlags und deren Angehörigen, hiess es in Leuthards Tweet weiter.

In Berlin, Nizza, Stockholm und London sind in den vergangenen Monaten Attentate mit Lastwagen oder Kleintransportern verübt worden. In Madrid hatten islamistische Terroristen im März 2004 Sprengsätze in Nahverkehrszügen gezündet. Dabei wurden 191 Menschen getötet, mehr als 1800 wurden verletzt.