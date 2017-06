Nach heftiger Kritik an ihrer Reaktion auf die Brandkatastrophe in London berief May Regierungsmitglieder zu einer Sondersitzung ein. Sie wolle dafür sorgen, dass "alles Mögliche getan wird, um die Betroffenen der Tragödie von Grenfell zu unterstützen", sagte ein Regierungssprecher am Samstag. Später wollte May in der Downing Street Opfer der Brandkatastrophe und freiwillige Helfer treffen.

Bei dem Feuer im Grenfell Tower im Stadtteil Kensington waren in der Nacht zum Mittwoch mindestens 30 Menschen umgekommen. In dem Sozialbau lebten Berichten zufolge 400 bis 600 Bewohner.

Mittlerweile dürfte die Zahl der Toten auf vermutlich 58 gestiegen sein. Das teilte die Polizei in der britischen Hauptstadt am Samstag auf Basis von Vermisstenmeldungen mit. Polizeikommandant Stuart Cundy sagte am Samstag, es seien 58 Personen nach seinen Informationen in der Nacht auf Mittwoch im Grenfell Tower gewesen, die nun vermisst würden.

"Leider muss ich deshalb davon ausgehen, dass sie tot sind", ergänzte Cundy. Die zuvor bestätigten 30 Opfer seien in dieser Zahl bereits enthalten. Cundy ergänzte allerdings, dass sich die Zahlen weiter verändern könnten.

Bilder vom Londoner Hochhaus-Inferno: