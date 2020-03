Paris wie leergefegt: Auf den Boulevards flanieren nun die Tauben

Wenigstens Charles de Gaulle marschiert noch - auf seinem hohen Bronzesockel am Rande der Champs-Elysées. Unter der Statue ist das Leben zum Erliegen gekommen. Auf dem Kopfsteinpflaster, über das sonst der Verkehr braust, machen sich die Tauben breit, gestört nur von seltenen Fahrzeugen - Ambulanzen, Taxis, Kurier-Lieferwagen, verdunkelten Diplomatenwagen.

Ansonsten: Flanierverbot. Zwischen der Bulgari-Boutique und dem McDonald's hält eine dreiköpfige Polizeipatrouille eine Mutter mit ihrem Kind an und bittet um den obligaten Passierschein. Die Frau hat keinen; sie behauptet, auf dem Weg in ein Geschäft im 15. Arrondissement zu sein. Die Polizistin ruft den Laden an, doch er ist geschlossen. Pech für die Mutter: Die Busse beträgt 135 Euro für unerlaubtes Spazieren. Nur etwas Joggen in der eigenen Strasse darf man noch. „Sie haben Glück, dass ich ihr Kind nicht auch noch büsse“, beschliesst die junge Polizistin die Diskussion.

Friedhofsruhe in der Lichterstadt

März 2020, Flanieren in Paris ist verboten. Die Lichterstadt hat derzeit etwas Unwirkliches, Geisterhaftes. Nicht einmal im August, wenn sich die Stadt ferienbedingt leert, entsteht diese Friedhofstille.

An den Litfasssäulen prangen noch die Plakate von Filmen und Theaterstücken, die niemand schauen geht. An den Vélib-Stationen warten die städtischen Fahrräder unbenützt auf das Ende der Quarantäne. Das Leben in Paris ist erstarrt, ja absurd, um das Schlüsselwort von Albert Camus, dem Autor von „La peste“, zu bemühen.

Nie wäre die Bewegungsfreiheit in Paris grösser, nie käme man besser voran als jetzt. Doch wer am Grand Palais vorbeiradelt, von dort über die prächtige Seine-Brücke Alexandre III, stets die goldene Kuppel des Invalidendoms vor Augen - er spürt nichts von Grandeur oder der grossen Pariser Freiheit. Nur das beklemmende Gefühl einer leeren Millionenstadt stellt sich ein.

Im Trainingsanzug, denn die Polizei ist meist nicht weit

Gewiss, Paris ist nicht ganz leer. Einzelne Supermärkte und die Apotheken haben geöffnet, und da nur wenige Kunden auf einmal eingelassen werden, bilden sich auf dem Gehsteig langgezogene Warteschlangen im Zweimeterabstand. Der längsten Schlange begegnet man vor dem Bistro der Porte d'Orléans, das auch Tabakwaren und Glücksspielscheine verkauft.

Das sind aber nur Oasen des Lebens in einer sonst ausgestorbenen Stadt. Sogar die Clochards sind verschwunden. Nur am Boulevard Raspail stöbert ein alter Mann in einer Mülltonne, allein auf weiter Flur.

Vor dem geschlossenen Jardin du Luxembourg sitzen zwei Mädchen am Bordstein und wärmen sich in der Sonne. Zur Sicherheit tragen sie einen Trainingsanzug, um eine sportliche Aktivität vorgeben zu können. Die Polizei ist in diesen Tagen nie weit.