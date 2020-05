Panische Reaktion auf Neuinfektion in Wuhan: Jetzt greifen die Behörden zu radikalen Massnahmen

Wie ernst die chinesische Regierung die Gefahr einer zweiten Infektionswelle nimmt, ist spätestens seit Montag unbestritten: Nachdem in Wuhan lediglich sechs Bewohner eines Wohnblocks positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, wollen die lokalen Behörden nun binnen zehn Tagen jeden der elf Millionen Einwohner aus dem einstigen Covid-19-Epizentrum testen. Ohne Frage ist das auch eine Machtdemonstration des Regimes in Peking: Schliesslich klagen viele Länder weltweit dieser Tage über einen Mangel an Test-Kits. «Wir dürfen weder nachlässig noch lax sein», zitiert die Wuhaner Changjiang Tageszeitung einen örtlichen Parteikader. Virus schlägt mit Verzögerung noch einmal zu Nach einem Monat ohne neue Fälle ist das Virus nun also zurück in der Hauptstadt der Provinz Hubei: Ein 89-jähriger Mann hatte bereits Mitte März Fiebersymptome gezeigt, sich dann aber wieder erholt. Knapp zwei Monate später wurde er nun positiv getestet. Laut dem chinesischen Zentrum für Seuchenbekämpfung soll es in Wuhan mehrerer solcher Fälle gegeben haben, bei denen das Virus mit grosser Verzögerung noch einmal aufgeflackert ist. Die anderen fünf Infizierten leben allesamt ausgerechnet in jener Wohnsiedlung, die Präsident Xi Jinping bei seinem Wuhan-Trip im März besuchte.

Priorität bei den anstehenden Massentests in Wuhan sollen Risikogruppen wie Senioren oder Arbeitsmigranten in engen Behausungen bekommen. Die Kosten der Tests werden vom Staat getragen. Der Massentest ist nicht die einzige Massnahme, die die Behörden verfügt haben. Die Lokalregierung hat den für den Wohnbezirk verantwortlichen Parteikader umgehend geschasst. An ihm soll ein Exempel statuiert werden.