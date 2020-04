Österreichische Ärzte beklagen: Chinesische Schutzmasken sind nur bessere Papiernastücher

Österreichische Ärzte klagen quer durch das Land vermehrt über unzureichende Versorgung mit Schutzausrüstung. Der Grund: mangelnde Kapazitäten in der heimischen Produktion sowie fehlerhafte Lieferungen aus China.

Denn das, was im Zuge von Lieferungen an angeblichen Masken mit der Schutzklasse FFP-2 in Österreich ankam, bezeichnen Ärzte zuweilen als besseres Papiertaschentuch. Kurz: Es herrschen Mängel und Mangel.

Was genau das Problem mit den Masken und ihrer Produktion ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Optimisten orten schlicht Probleme bei der Produktion, die ja auch in China überlastet sei. Andere hingegen vermuten skrupellose Geschäftemacherei.

Einen Anlass dazu bietet die erste Lieferung an Österreich. Diese hat in Südtirol jetzt Ermittlungen zur Folge. Der Grund: ein verdächtiges Zertifikat. Mitte März hatte Österreich Norditalien bei der Einrichtung einer Luftbrücke zur Beschaffung von Schutzkleidung aus China geholfen. Der Grossteil der Bestellung ging nach Norditalien, ein Teil nach Südtirol.

Allerdings wiesen diese Masken schwerwiegende Mängel auf. Der Südtiroler Sanitätsdirektor sieht sich mittlerweile mit Rücktrittsaufforderungen konfrontiert. Er habe die Mängel vertuschen wollen. Zudem gibt es Zweifel an der Echtheit eines Zertifikats, das den Masken FFP-2-Tauglichkeit bescheinigt.

Fünf Masken pro Arzt ausgegeben

Österreichische Stellen beschafften danach Masken über dieselben Kanäle – und, wie sich herausstellte, mit ähnlich mässigem Ergebnis. Konkretes Beispiel anhand einer Lieferung: Sie enthielt 1,7 Millionen als FFP-2 ausgewiesene Masken. Aber nur 300'000 erwiesen sich nach Tests auch tatsächlich als FFP-2-tauglich. Die untauglichen Masken wurden als schlichte Atemschutzmasken an Seniorenheime und für die Wartebereiche bei niedergelassenen Ärzten ausgegeben.

Währenddessen herrscht bei den Medizinern selbst Mangel. So erhielten Ärzte in Wien und Niederösterreich durchweg rund fünf Masken. Zahnärzte gar nur zwei oder drei FFP-2-Masken, obwohl sie den Infektionsherden im Rachenbereich besonders nahekommen. Zahlreiche Masken, die jetzt an Mediziner ausgegeben wurden, stammen ausserdem noch aus Beständen, die im Zuge der Vogelgrippe 2007 angeschafft worden waren.

Wobei es auch bei diesen Masken Zweifel an der Qualität sowie an der Haltbarkeit gibt. Lediglich bei Hausärzten und Kinderärzten sowie im Spitalbereich dürfte die Versorgung ein adäquates Niveau erreicht haben.