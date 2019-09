(sas) Das Gezänk in London kann ganz schön verwirrend sein. Darum gehts: Premier Boris Johnson will England bis Ende Oktober aus der EU führen, auch wenn sich London und Brüssel bis dahin nicht über das Zusammenleben danach einigen können. Diese «No Deal»-Option ist für eine Mehrheit im britischen Unterhaus aber ein No-Go. Viele Parlamentarier wollen ein Gesetz erlassen, das einen Austritt aus der EU ohne Abkommen verhindert. Das Gesetz, das nach der Abstimmung im Unterhaus auch vom Oberhaus angenommen werden muss, besagt, dass der Brexit auf Januar 2020 verschoben wird, wenn bis am 19. Oktober kein Abkommen mit Brüssel vorliegt.

Am Mittwochabend hat das Unterhaus dem Gesetz nun zugestimmt. Für diesen Fall hatte Johnson bereits angekündigt, sofort Neuwahlen beantragen zu wollen (damit ist er am Mittwoch gescheitert). Umfragen zeigen, dass seine Partei die Wahlen gewinnen würde. Johnson sähe das als Bestätigung für seinen Kurs und würde weiter auf den Brexit am 31. Oktober pochen. Um die Neuwahlen auszurufen, braucht er aber eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Die Labour-Partei will Neuwahlen aber nur zustimmen, wenn zuvor gesetzlich verankert wird, dass Grossbritannien die EU nicht ohne Abkommen verlässt. Eine klassische Pattsituation.