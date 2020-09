Nawalny ist zurück: Nicht einmal das russische Nervengift kann den Kreml-Kritiker stoppen

«Hallo, hier ist Nawalny. Ich habe euch vermisst», schrieb der 44-jährige russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny am Dienstagmittag auf Instagram an seine 1,7 Millionen Follower. «Ich kann noch immer fast nichts machen, aber ich habe gestern den ganzen Tag selbstständig geatmet, ganz ohne Hilfe», schrieb Nawalny unter das Foto, das ihn – sichtlich geschwächt aber aufrecht sitzend – in seinem Spitalbett in der Berliner Charité zeigt. Gestützt wird er von seiner Frau Julia.

Nawalny wurde Mitte August auf einer Dienstreise in Sibirien mit dem russischen Kampfstoff Nowitschok vergiftet und lag seit dem 22. August im Berliner Spital im künstlichen Koma.